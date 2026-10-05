Corpos ficaram no local aguardando perícia - Reprodução

Corpos ficaram no local aguardando períciaReprodução

Publicado 05/10/2026 15:31





De acordo com as informações preliminares, diversas pessoas teriam sido rendidas durante a ação. Os relatos apontam que as vítimas foram obrigadas a permanecer deitadas no chão enquanto os homens armados realizavam a abordagem. Na sequência, dois homens foram mortos.



A dinâmica da ocorrência e a motivação dos homicídios ainda não foram oficialmente esclarecidas. As informações sobre uma possível disputa entre grupos criminosos são baseadas nos relatos recebidos pela reportagem e dependem de confirmação das autoridades responsáveis pela investigação.



Uma das vítimas foi identificada como Fael Negão Uma ação atribuída a uma suposta disputa entre facções criminosas terminou com dois homens mortos na Ponta do Ambrósio, em São Pedro da Aldeia . Segundo relatos recebidos, o caso teria ocorrido após a chegada de mais de dez homens armados ao local.De acordo com as informações preliminares, diversas pessoas teriam sido rendidas durante a ação. Os relatos apontam que as vítimas foram obrigadas a permanecer deitadas no chão enquanto os homens armados realizavam a abordagem. Na sequência, dois homens foram mortos.A dinâmica da ocorrência e a motivação dos homicídios ainda não foram oficialmente esclarecidas. As informações sobre uma possível disputa entre grupos criminosos são baseadas nos relatos recebidos pela reportagem e dependem de confirmação das autoridades responsáveis pela investigação.

Uma das vítimas foi identificada como Fael Negão. Segundo pessoas próximas, ele seria trabalhador e não teria envolvimento com a disputa atribuída aos grupos criminosos.



Após a morte, o Boleiro Futebol Clube publicou uma nota de pesar nas redes sociais para lamentar a perda do torcedor. Na publicação, o clube afirmou que Fael era uma pessoa querida e destacou a relação dele com a equipe.



“O Boleiro Futebol Clube se despede de um grande torcedor e, acima de tudo, de uma pessoa muito querida”, informou o clube na mensagem.



A nota também destacou características pessoais de Fael e a presença dele junto ao time. O Boleiro afirmou que a alegria, a presença e o carinho demonstrados pelo torcedor seriam lembrados pelos integrantes da equipe, além de prestar solidariedade aos familiares e amigos.



A identificação da segunda vítima ainda não foi informada nas informações recebidas pela reportagem. Também não há, até o momento, detalhes oficiais sobre a idade dos dois homens, a quantidade exata de pessoas abordadas ou a identidade dos responsáveis pelos disparos.



Investigação deve esclarecer dinâmica das mortes

O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais, que terão a responsabilidade de esclarecer as circunstâncias das mortes, identificar os envolvidos e verificar a possível relação do crime com uma disputa entre grupos criminosos.



Até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação apontada nos relatos. A informação de que mais de dez homens armados teriam participado da ação também é preliminar e ainda depende de confirmação pelas autoridades.



A ocorrência chama atenção ainda para a situação das pessoas que teriam sido rendidas durante a ação. Segundo os relatos recebidos, elas teriam sido obrigadas a permanecer no chão antes da execução dos dois homens. A sequência exata dos acontecimentos deverá ser apurada durante a investigação.



A reportagem buscou informações e posicionamento das autoridades responsáveis pela ocorrência e investigação. Até a publicação desta matéria, não havia retorno oficial sobre a dinâmica do crime, a identificação da segunda vítima ou a possível motivação. O espaço permanece aberto para manifestação e atualização das informações.