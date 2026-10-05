Câmera de segurança registra o momento em que disparos foram feitos no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia. - Foto: Reprodução

Câmera de segurança registra o momento em que disparos foram feitos no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia.Foto: Reprodução

Publicado 05/10/2026 16:14

Um ataque a tiros deixou cinco pessoas feridas na tarde deste domingo (4), no bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia . Segundo informações da Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta passaram pelo local e efetuaram diversos disparos contra pessoas que estavam na rua. O caso aconteceu por volta das 17h20 e foi registrado por câmeras de segurança da região.

As vítimas foram socorridas inicialmente para o Pronto-Socorro Municipal de São Pedro da Aldeia. De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, cinco pacientes deram entrada na unidade por volta das 17h30. Após receberem atendimento médico, três precisaram ser transferidos para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde permanecem sob cuidados médicos. As outras duas pessoas foram avaliadas e receberam alta.

Polícia investiga autoria e motivação

A dinâmica do ataque foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que os disparos são realizados e a movimentação de pessoas que estavam próximas ao local e correram para se proteger.

Informações divulgadas inicialmente nas redes sociais apontavam que uma criança de 12 anos teria sido atingida e morrido após o ataque. Essa informação, no entanto, não foi confirmada pelas autoridades. Conforme informações mais recentes divulgadas sobre o caso, uma adolescente de 14 anos está entre as cinco pessoas feridas.

Também circularam relatos de que o ataque poderia estar relacionado a uma disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico na região. A hipótese é investigada, mas a motivação ainda não foi oficialmente esclarecida.

A ocorrência foi encaminhada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), em São Pedro da Aldeia. A Polícia Civil realiza diligências para identificar os responsáveis pelos disparos e determinar a motivação do crime. Até o momento, não há informação sobre prisões relacionadas ao ataque.

O episódio provocou preocupação entre moradores do Vinhateiro, principalmente pela presença de pessoas na rua no momento dos disparos. As imagens de segurança devem auxiliar os investigadores na reconstrução da dinâmica da ocorrência e na identificação dos envolvidos.

O secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, informou que há suspeita de relação do ataque com uma disputa entre grupos criminosos e solicitou reforço no patrulhamento da região. A informação sobre a motivação, porém, ainda depende da investigação policial.

Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a identidade dos autores. As investigações seguem na 125ª DP, que busca esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os responsáveis.

A reportagem buscou informações junto às autoridades responsáveis para confirmar a dinâmica do ataque, a situação das vítimas e a motivação dos disparos. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime. O espaço permanece aberto para novas informações e esclarecimentos.