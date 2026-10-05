Acidente em Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.Foto: Reprodução
Segundo uma testemunha que afirma ter presenciado a colisão, a motocicleta e o carro trafegavam em alta velocidade quando o Corolla atingiu a traseira da moto. Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados para longe na pista.
A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O homem que estava na motocicleta ficou ferido, mas, conforme o relato da testemunha, permaneceu de pé e chegou a conversar após a colisão.
Versões apresentadas após o acidente
Ainda segundo a testemunha, o homem que estava na motocicleta teria inicialmente informado aos bombeiros que a esposa havia pegado a moto sozinha e seguido pelo trecho, sofrendo o acidente durante o trajeto. Questionado pelos militares sobre quem conduzia o veículo no momento da colisão, ele teria negado que estivesse pilotando.
A versão teria sido contestada pelo cunhado da vítima, apontado no relato como a pessoa que estava no Corolla e que teria atingido a motocicleta. O homem apresentava ferimentos no rosto e, segundo a testemunha, teria afirmado aos policiais que pulou do carro em movimento depois de perceber a esposa morta na pista.
Durante o atendimento da ocorrência, o homem teria ficado alterado ao ser questionado pelos policiais e tentado deixar o local. Ele acabou sendo algemado pelos agentes.
A testemunha relatou ainda que o homem que estava na motocicleta teria dito que o casal estava indo embora porque os filhos gêmeos estariam procurando pela mãe.
Outro ponto relatado pela testemunha é que o casal e o motorista do Corolla seriam amigos e teriam estado juntos em um depósito de bebidas antes do acidente. A informação teria sido mencionada pelo próprio homem que estava na motocicleta.
As circunstâncias anteriores à colisão, no entanto, ainda precisam ser esclarecidas pelas autoridades. Também houve relato de que pessoas envolvidas poderiam estar embriagadas, mas essa informação não foi confirmada oficialmente.
O trecho onde aconteceu o acidente também foi apontado pela testemunha como uma área de risco. Segundo o relato, o local não possui iluminação adequada e já teria registrado outras ocorrências semelhantes.
A dinâmica da colisão, a velocidade dos veículos, quem conduzia a motocicleta e as circunstâncias que antecederam o acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis. A eventual responsabilidade de cada envolvido também dependerá da investigação e das provas reunidas no caso.
A morte da mulher ocorreu ainda no local da colisão. O outro ocupante da motocicleta ficou ferido e recebeu atendimento após o acidente.
Até o momento, não há informações suficientes para confirmar oficialmente as versões apresentadas pelas testemunhas sobre quem conduzia cada veículo ou sobre as circunstâncias que antecederam a batida. Os relatos apresentados à reportagem são tratados como informações preliminares e deverão ser confrontados com os depoimentos, perícias e demais elementos da investigação.
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