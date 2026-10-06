Feira Agroecológica de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

Feira Agroecológica de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2026 12:32 | Atualizado 06/10/2026 13:10

Os moradores de São Pedro da Aldeia terão uma nova opção para comprar alimentos frescos e produzidos localmente. A Feira Agroecológica de São Pedro da Aldeia começa nesta quarta-feira (7), das 7h às 13h, na Rua Epaminondas Pereira Nunes, nº 9, em Nova São Pedro, conhecida como Rua do Toshi. A feira será realizada todas as quartas-feiras.

A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Projeto Quintais Produtivos do Sebrae Rio e a Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Trabalho e Renda.

Feira será exclusiva para produtores locais

A proposta é valorizar a produção rural do município e criar um novo espaço de comercialização direta entre produtores e consumidores. Poderão participar produtores rurais de São Pedro da Aldeia que trabalham com cultivos orgânicos e agroecológicos.

A iniciativa também busca contribuir para o escoamento da produção e a geração de renda para agricultores familiares. Com a venda direta, os produtores passam a contar com mais uma alternativa para comercializar os alimentos cultivados no município.

Para os consumidores, a feira oferece a possibilidade de comprar produtos diretamente de quem produz, com alimentos frescos e de procedência garantida.

Feira funcionará todas as quartas-feiras

A Feira Agroecológica terá funcionamento semanal, sempre às quartas-feiras, das 7h às 13h. O endereço é a Rua Epaminondas Pereira Nunes, 9, em Nova São Pedro, na região conhecida como Rua do Toshi.

Além de ampliar as opções de compra para os moradores, a expectativa é que a iniciativa ajude a aproximar produtores e consumidores e aumente a visibilidade da produção rural de São Pedro da Aldeia.

A parceria também pretende estimular o desenvolvimento da agricultura agroecológica no município e criar novas oportunidades de mercado para os trabalhadores que vivem da produção rural.

Valorização da agricultura familiar

A comercialização direta é apontada como uma das formas de fortalecer a agricultura familiar, já que permite que os produtores tenham acesso a novos canais de venda e mantenham uma relação mais próxima com os consumidores.

A expectativa é de que a feira se consolide como um espaço permanente de comercialização da produção local, contribuindo para a movimentação da economia e para a valorização dos alimentos produzidos no próprio município.