Feira Agroecológica de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução
São Pedro da Aldeia ganha feira agroecológica a partir desta quarta-feira (7)
Feira será realizada semanalmente em Nova São Pedro e reunirá produtores rurais que trabalham com cultivos orgânicos e agroecológicos
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Flávio domina votação na Região dos Lagos com mais de 60% em todas as cidades
Desempenho mais expressivo foi em São Pedro da Aldeia, onde o bolsonarista recebeu 38.306 votos (68,04%). Lula ficou com 14.421 votos, ou 25,62%
Mulher morre após motocicleta ser atingida por carro em São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu em Campo Redondo, próximo ao Condomínio do Cruzeiro; homem que estava na moto ficou ferido
Eleitores da Região dos Lagos decidem votos para governador do Rio
A votação consolidada nos municípios fluminenses registrou o desempenho dos candidatos ao Palácio Guanabara neste domingo (4)
Ataque a tiros deixa cinco pessoas feridas em São Pedro da Aldeia
Disparos aconteceram no Vinhateiro na tarde de domingo (4); três vítimas foram transferidas para hospital em Araruama
Dois homens são mortos durante ação em São Pedro da Aldeia
Relatos apontam que pessoas foram rendidas por homens armados antes da execução; uma das vítimas foi identificada como Fael Negão.
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