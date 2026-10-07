1,5 mil buchas de maconha, 740 cápsulas de cocaína, pedras de crack, munições e um rádio transmissorFoto: Reprodução
PM apreende mais de 1,5 mil buchas de maconha em São Pedro
Dois homens foram presos durante ação no Jardim Primavera; polícia estima prejuízo de R$ 70 mil ao tráfico
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São Pedro da Aldeia ganha feira agroecológica a partir desta quarta-feira (7)
Feira será realizada semanalmente em Nova São Pedro e reunirá produtores rurais que trabalham com cultivos orgânicos e agroecológicos
Flávio domina votação na Região dos Lagos com mais de 60% em todas as cidades
Desempenho mais expressivo foi em São Pedro da Aldeia, onde o bolsonarista recebeu 38.306 votos (68,04%). Lula ficou com 14.421 votos, ou 25,62%
Mulher morre após motocicleta ser atingida por carro em São Pedro da Aldeia
Acidente aconteceu em Campo Redondo, próximo ao Condomínio do Cruzeiro; homem que estava na moto ficou ferido
Eleitores da Região dos Lagos decidem votos para governador do Rio
A votação consolidada nos municípios fluminenses registrou o desempenho dos candidatos ao Palácio Guanabara neste domingo (4)
Ataque a tiros deixa cinco pessoas feridas em São Pedro da Aldeia
Disparos aconteceram no Vinhateiro na tarde de domingo (4); três vítimas foram transferidas para hospital em Araruama
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