1,5 mil buchas de maconha, 740 cápsulas de cocaína, pedras de crack, munições e um rádio transmissor - Foto: Reprodução

1,5 mil buchas de maconha, 740 cápsulas de cocaína, pedras de crack, munições e um rádio transmissorFoto: Reprodução

Publicado 07/10/2026 13:50

Uma operação da Polícia Militar apreendeu 1.532 buchas de maconha, 740 cápsulas de cocaína, 36 pedras de crack, munições e um rádio transmissor nesta terça-feira (6), no Jardim Primavera, em São Pedro da Aldeia . Dois homens foram presos durante a ação. Segundo a corporação, o material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 70 mil ao tráfico de drogas.

A ocorrência começou após uma denúncia anônima apontar que pessoas ligadas ao tráfico do Parque Estoril estariam escondidas em uma residência na Rua Manoel Henrique e utilizando o imóvel para armazenar drogas e armas. As equipes foram até o endereço e localizaram dois suspeitos, que, segundo os policiais, já eram conhecidos da guarnição.

Drogas estavam dentro de imóvel e em área de mata

Durante as buscas na residência, os policiais encontraram 168 buchas de maconha, 70 cápsulas de cocaína, 36 pedras de crack, dez munições de calibre 9 mm e um rádio transmissor.

As equipes também realizaram buscas em uma área de mata localizada nos fundos do imóvel. No local, foram encontradas mais 1.365 buchas de maconha e 670 cápsulas de cocaína.

Com a apreensão, o total chegou a 1.532 buchas de maconha e 740 cápsulas de cocaína, além das pedras de crack, munições e do rádio transmissor.

Segundo a Polícia Militar, um dos presos seria responsável pela distribuição de drogas na comunidade local. A informação faz parte da apuração da corporação e não representa, por si só, uma condenação judicial.

Suspeitos foram levados para a delegacia

Os dois homens foram encaminhados para a delegacia, onde permaneceram presos. A ocorrência e todo o material apreendido foram apresentados à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A prisão e as apreensões ocorreram após a denúncia sobre a possível presença de integrantes do tráfico em um imóvel do Jardim Primavera. As circunstâncias do caso serão analisadas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas não localizou os responsáveis até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.