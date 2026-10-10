Momento da fiscalização no bairro Baixo Grande - Foto: Secom

Momento da fiscalização no bairro Baixo GrandeFoto: Secom

Publicado 10/10/2026 12:29 | Atualizado 10/10/2026 12:32

O município de São Pedro da Aldeia realiza neste sábado (10) a operação “Saco Cheio” para combater irregularidades relacionadas ao transporte de turistas. A fiscalização inclui o estacionamento de veículos em locais não permitidos, o embarque e desembarque de passageiros em vias públicas e o funcionamento de estabelecimentos sem autorização municipal. A ação ocorre na região do bairro Baixo Grande, onde alguns veículos já foram identificados e multados por descumprimento das regras.

A iniciativa tem como objetivo fiscalizar a circulação e a permanência de veículos utilizados no transporte turístico, além de verificar se os estabelecimentos que recebem esses veículos estão devidamente autorizados pelo município. A operação busca coibir práticas que estejam em desacordo com as normas municipais para a atividade turística.

Veículos são identificados e multados

Durante as ações, as equipes de fiscalização identificaram veículos realizando o desembarque de passageiros em via pública e estacionando fora dos estabelecimentos permitidos. Segundo as informações divulgadas sobre a operação, os responsáveis pelas irregularidades já foram multados.

A fiscalização também abrange situações em que veículos de turismo utilizam espaços públicos para embarcar ou desembarcar passageiros sem autorização. A prática pode provocar dificuldades na circulação de outros veículos e pedestres, especialmente em locais com movimentação de visitantes.

O estacionamento irregular de veículos destinados ao transporte turístico também está entre os pontos observados pelas equipes. A operação verifica se os veículos permanecem nos locais autorizados e se as atividades relacionadas ao atendimento dos passageiros respeitam as determinações municipais.

Estabelecimentos também estão na mira da fiscalização

Além dos veículos, a operação “Saco Cheio” inclui a fiscalização de estabelecimentos que recebem turistas ou prestam serviços relacionados à atividade. O município busca identificar locais que funcionam sem a devida autorização para exercer suas atividades.

A verificação da documentação e do cumprimento das regras municipais faz parte desse trabalho. A medida busca assegurar que os estabelecimentos estejam regularizados e que o atendimento aos visitantes ocorra de acordo com as exigências estabelecidas pela administração municipal. A fiscalização conjunta de veículos e estabelecimentos permite verificar diferentes etapas da atividade turística, desde a chegada dos passageiros até o local utilizado para estacionamento e atendimento.

Operação busca coibir práticas irregulares

A operação “Saco Cheio” reúne ações de fiscalização voltadas ao cumprimento das regras municipais relacionadas ao turismo em São Pedro da Aldeia. A identificação de veículos em situação irregular e a aplicação de multas fazem parte das medidas adotadas durante o trabalho.

A continuidade das fiscalizações pode contribuir para identificar outras situações de descumprimento das normas, tanto no transporte de visitantes quanto no funcionamento de estabelecimentos ligados ao setor.

A reportagem não recebeu informações sobre o número total de agentes envolvidos, a quantidade de veículos fiscalizados ou o valor das multas aplicadas até o momento. Também não foram detalhados os critérios específicos utilizados para definir os estabelecimentos autorizados a receber veículos de turismo.

O Portal RC24h entrou em contato com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia para obter informações adicionais sobre a operação “Saco Cheio”, incluindo o balanço das fiscalizações e as medidas previstas para os próximos dias. O espaço permanece aberto para o posicionamento do município.