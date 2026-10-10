125ª Delegacia de Polícia (DP) de São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução
Suspeito de furtar e clonar carros para milícia é preso em São Pedro
Homem de 27 anos era procurado pela Justiça por furto e foi localizado na Rodovia Amaral Peixoto, no Jardim Morada da Aldeia
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São Pedro da Aldeia realiza operação contra irregularidades no turismo
Ação "Saco Cheio" fiscaliza veículos de turismo, embarque e desembarque de passageiros e estabelecimentos sem autorização municipal
Frente da direita da Região dos Lagos se une no Rio para alavancar votos
O encontro político reuniu prefeitos, vereadores e parlamentares nesta sexta-feira (9) com foco na mobilização para o segundo turno na Região dos Lagos
Serginho acerta tudo na eleição de 2026
Da vitória de Douglas Ruas à mobilização por Flávio, prefeito de Cabo Frio consolida espaço na articulação política do partido
Educação realiza ato de greve em Casimiro
Professores e servidores da educação e membros do Sepe cobram PCCV, regularização de férias e enquadramento de servidores de creches e paralisam atividades por 24h
Daniela Soares anuncia novo pacote de obras em Araruama
Nova etapa prevê serviços de drenagem e pavimentação em diferentes bairros; prefeitura afirma que mais de cem vias já receberam intervenções
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