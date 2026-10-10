125ª Delegacia de Polícia (DP) de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

125ª Delegacia de Polícia (DP) de São Pedro da AldeiaFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2026 13:04

Um homem apontado como integrante de uma quadrilha especializada em furtar e clonar veículos para abastecer a milícia de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi preso nesta sexta-feira (9), em São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos. Américo Antônio Moreira, de 27 anos, estava foragido da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto por furto.

A prisão aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Jardim Morada da Aldeia, após um trabalho de inteligência da Polícia Militar para identificar o paradeiro do suspeito.

Segundo a corporação, o homem faria parte de um grupo que furtava veículos de locadoras e adulterava os sinais identificadores dos automóveis. A suspeita é de que os carros fossem destinados à milícia de Campo Grande, onde poderiam ser utilizados pelos integrantes do grupo criminoso ou negociados em troca de armas e dinheiro.

Como funcionava o esquema de furto e clonagem

De acordo com as informações da investigação, os integrantes do grupo alugavam veículos e instalavam rastreadores nos automóveis. Eles também providenciavam cópias das chaves antes de devolver os carros às locadoras.

Após a devolução, os suspeitos monitoravam os deslocamentos dos veículos e aguardavam uma nova locação para realizar os furtos utilizando as chaves reservas.

Depois de serem levados, os automóveis eram encaminhados para outros endereços, onde passavam por alterações nos sinais identificadores. Entre as práticas investigadas estavam a clonagem de placas e a adulteração da numeração do chassi.

Carros eram anunciados na internet

Com a identificação modificada, os veículos eram anunciados na internet por valores abaixo dos praticados no mercado, conforme as informações sobre o esquema.

Ainda segundo a investigação, os automóveis podiam ser enviados para outros estados e para o Paraguai ou encaminhados para desmanches.

A suspeita é de que o esquema abastecesse a milícia de Campo Grande com veículos que poderiam ser utilizados nas atividades do grupo ou negociados por armas e dinheiro.

Suspeito foi levado para delegacia em Cabo Frio

Após a prisão, Américo foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), em Cabo Frio, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada a partir do levantamento de informações sobre o paradeiro do suspeito. Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre a participação atribuída a ele no esquema.

A reportagem tentou contato com a defesa do suspeito, mas não localizou representantes até a publicação. O espaço segue aberto para manifestação.

