Secretária de Educação de São Pedro da Aldeia, Danielle CorrêaAscom

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Renata Cristiane
As escolas municipais de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, vão adotar medidas preventivas para enfrentar possíveis impactos do El Niño, como períodos de calor extremo, estiagem e risco de queimadas. A Secretaria Municipal de Educação assinou, na terça-feira (13), um protocolo que estabelece orientações para proteger estudantes e profissionais da rede e preparar as unidades escolares para situações que possam afetar a rotina.
O documento será encaminhado às escolas municipais para orientar as equipes sobre os procedimentos a serem adotados conforme a gravidade de cada situação. A iniciativa integra o trabalho desenvolvido pelo município no Comitê de Situação de Risco e prevê ações de prevenção, acompanhamento e resposta a possíveis ocorrências relacionadas às condições climáticas.
Entre as medidas estabelecidas estão o incentivo à hidratação dos estudantes e profissionais, a verificação das condições de ventilação das salas de aula e a redução de atividades ao ar livre nos horários de maior calor. O protocolo também prevê articulação com os órgãos responsáveis pela saúde e pela proteção da população, de acordo com as necessidades identificadas.
A proposta é preparar as unidades para reconhecer situações de risco e organizar a atuação das equipes escolares. As orientações deverão ser aplicadas de acordo com o cenário identificado, considerando os impactos que as condições climáticas possam provocar no ambiente escolar.
Protocolo prevê três níveis de resposta
As orientações serão divididas em três níveis: atenção, alerta e emergência. Cada etapa terá medidas específicas, de acordo com a gravidade dos riscos identificados. A classificação deverá ajudar as escolas a organizar os cuidados necessários e definir como agir diante de possíveis mudanças nas condições climáticas.
O documento também prevê que as unidades escolares indiquem responsáveis pelo acompanhamento das medidas, elaborem planos de contingência e mantenham canais de comunicação com a Secretaria Municipal de Educação e o comitê municipal.
A organização busca estabelecer procedimentos para que as equipes saibam quais cuidados adotar em cada situação. Entre os pontos previstos estão a preparação das escolas, o acompanhamento das condições do ambiente e a comunicação com os órgãos responsáveis, quando necessário.
As medidas relacionadas à hidratação, à ventilação das salas e à redução de atividades externas fazem parte das orientações voltadas à proteção da comunidade escolar durante períodos de calor intenso. A previsão de diferentes níveis de resposta permite organizar as ações conforme a situação identificada em cada momento.
Estudantes terão atividades de educação ambiental
Além das medidas de proteção, o protocolo prevê ações educativas para explicar aos estudantes o que é o El Niño e quais efeitos o fenômeno pode provocar. A programação deverá incluir rodas de conversa e atividades de conscientização adaptadas às diferentes faixas etárias atendidas pela rede municipal.
Na Educação Infantil, a abordagem será mais lúdica, com atividades adequadas à idade das crianças. Já os alunos dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental poderão participar de pesquisas e iniciativas educativas voltadas à compreensão dos fenômenos climáticos e de seus possíveis impactos.
Entre os assuntos previstos estão o uso consciente da água, os cuidados necessários durante períodos de calor, a prevenção de queimadas e a preservação ambiental. A proposta é incluir esses temas na rotina escolar e ampliar o conhecimento dos estudantes sobre práticas de prevenção e proteção do meio ambiente.
As atividades também deverão contribuir para que crianças e adolescentes compreendam a importância de economizar água e adotar cuidados diante de situações que envolvam calor intenso e estiagem. O conteúdo será trabalhado de acordo com as etapas de ensino.
Secretaria de Educação coordenará as ações
A secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, destacou a importância do trabalho conjunto para preparar as escolas e ampliar as medidas de prevenção. A coordenadora de Educação Ambiental, Thatiane Bittencourt, será o ponto focal da secretaria no Comitê de Situação de Risco, com a função de contribuir para a organização das ações.
O protocolo reúne orientações para a preparação das equipes, a definição de responsabilidades e a comunicação entre as unidades escolares e os órgãos municipais envolvidos. O documento será encaminhado às escolas para orientar a implementação das medidas previstas.
Com a iniciativa, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia pretende incorporar ações preventivas à rotina da rede municipal e preparar os profissionais para responder a possíveis impactos do El Niño. As medidas abrangem tanto os cuidados com o ambiente escolar quanto atividades educativas, com foco na segurança e no bem-estar de estudantes e trabalhadores da educação.