Secretária de Educação de São Pedro da Aldeia, Danielle Corrêa - Ascom

Secretária de Educação de São Pedro da Aldeia, Danielle CorrêaAscom

Publicado 16/10/2026 17:51

As escolas municipais de São Pedro da Aldeia , na Região dos Lagos, vão adotar medidas preventivas para enfrentar possíveis impactos do El Niño, como períodos de calor extremo, estiagem e risco de queimadas. A Secretaria Municipal de Educação assinou, na terça-feira (13), um protocolo que estabelece orientações para proteger estudantes e profissionais da rede e preparar as unidades escolares para situações que possam afetar a rotina.

O documento será encaminhado às escolas municipais para orientar as equipes sobre os procedimentos a serem adotados conforme a gravidade de cada situação. A iniciativa integra o trabalho desenvolvido pelo município no Comitê de Situação de Risco e prevê ações de prevenção, acompanhamento e resposta a possíveis ocorrências relacionadas às condições climáticas.

Entre as medidas estabelecidas estão o incentivo à hidratação dos estudantes e profissionais, a verificação das condições de ventilação das salas de aula e a redução de atividades ao ar livre nos horários de maior calor. O protocolo também prevê articulação com os órgãos responsáveis pela saúde e pela proteção da população, de acordo com as necessidades identificadas.

A proposta é preparar as unidades para reconhecer situações de risco e organizar a atuação das equipes escolares. As orientações deverão ser aplicadas de acordo com o cenário identificado, considerando os impactos que as condições climáticas possam provocar no ambiente escolar.

Protocolo prevê três níveis de resposta

As orientações serão divididas em três níveis: atenção, alerta e emergência. Cada etapa terá medidas específicas, de acordo com a gravidade dos riscos identificados. A classificação deverá ajudar as escolas a organizar os cuidados necessários e definir como agir diante de possíveis mudanças nas condições climáticas.

O documento também prevê que as unidades escolares indiquem responsáveis pelo acompanhamento das medidas, elaborem planos de contingência e mantenham canais de comunicação com a Secretaria Municipal de Educação e o comitê municipal.

A organização busca estabelecer procedimentos para que as equipes saibam quais cuidados adotar em cada situação. Entre os pontos previstos estão a preparação das escolas, o acompanhamento das condições do ambiente e a comunicação com os órgãos responsáveis, quando necessário.

As medidas relacionadas à hidratação, à ventilação das salas e à redução de atividades externas fazem parte das orientações voltadas à proteção da comunidade escolar durante períodos de calor intenso. A previsão de diferentes níveis de resposta permite organizar as ações conforme a situação identificada em cada momento.

Estudantes terão atividades de educação ambiental

Além das medidas de proteção, o protocolo prevê ações educativas para explicar aos estudantes o que é o El Niño e quais efeitos o fenômeno pode provocar. A programação deverá incluir rodas de conversa e atividades de conscientização adaptadas às diferentes faixas etárias atendidas pela rede municipal.

Na Educação Infantil, a abordagem será mais lúdica, com atividades adequadas à idade das crianças. Já os alunos dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental poderão participar de pesquisas e iniciativas educativas voltadas à compreensão dos fenômenos climáticos e de seus possíveis impactos.

Entre os assuntos previstos estão o uso consciente da água, os cuidados necessários durante períodos de calor, a prevenção de queimadas e a preservação ambiental. A proposta é incluir esses temas na rotina escolar e ampliar o conhecimento dos estudantes sobre práticas de prevenção e proteção do meio ambiente.

As atividades também deverão contribuir para que crianças e adolescentes compreendam a importância de economizar água e adotar cuidados diante de situações que envolvam calor intenso e estiagem. O conteúdo será trabalhado de acordo com as etapas de ensino.

Secretaria de Educação coordenará as ações

A secretária municipal de Educação, Danielle Corrêa, destacou a importância do trabalho conjunto para preparar as escolas e ampliar as medidas de prevenção. A coordenadora de Educação Ambiental, Thatiane Bittencourt, será o ponto focal da secretaria no Comitê de Situação de Risco, com a função de contribuir para a organização das ações.

O protocolo reúne orientações para a preparação das equipes, a definição de responsabilidades e a comunicação entre as unidades escolares e os órgãos municipais envolvidos. O documento será encaminhado às escolas para orientar a implementação das medidas previstas.

Com a iniciativa, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia pretende incorporar ações preventivas à rotina da rede municipal e preparar os profissionais para responder a possíveis impactos do El Niño. As medidas abrangem tanto os cuidados com o ambiente escolar quanto atividades educativas, com foco na segurança e no bem-estar de estudantes e trabalhadores da educação.