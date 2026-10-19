Confusão ente uma fiscal do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e um sargento da Polícia MilitarFoto: Reprodução RC24h
Discussão entre fiscal do TRE e PM marca carreata em São Pedro da Aldeia
Caso ocorreu durante ato no município e bate-boca sobre conduta fiscalizatória e pautas nacionais foi registrado em vídeo
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Escolas de São Pedro da Aldeia adotam protocolo contra El Niño
Medidas incluem reforço na hidratação, restrição de atividades ao ar livre nos horários mais quentes e ações de educação ambiental
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Sem cumprir PCCV, Ramon enfrenta nova greve de docentes em Casimiro
Categoria cobra aplicação da lei aprovada pela própria gestão, pagamento de férias e estabilidade de concursados
Douglas Ruas lidera mobilização política e reúne apoiadores em Cabo Frio
Ato na Região dos Lagos reuniu lideranças políticas e destacou prioridades como segurança pública, combate ao feminicídio e investimentos no interior do estado
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Homem de 27 anos era procurado pela Justiça por furto e foi localizado na Rodovia Amaral Peixoto, no Jardim Morada da Aldeia
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