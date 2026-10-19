Policial foi visto no local onde tiros foram registrados - Reprodução/ Internet

Policial foi visto no local onde tiros foram registradosReprodução/ Internet

Publicado 19/10/2026 17:16





A intensa movimentação das viaturas chamou a atenção de quem passava pela área no momento do ocorrido, assustando moradores e comerciantes da localidade. No entanto, os dados consolidados sobre o que provocou a situação ainda são restritos. Não foram divulgadas informações confirmadas a respeito da motivação dos disparos, nem tampouco o registro de entrada de vítimas com perfurações por arma de fogo nas unidades de pronto atendimento ou hospitais da Região dos Lagos relacionadas ao caso.



Ações recentes contra o tráfico de drogas no município Relatos de disparos de arma de fogo provocaram apreensão entre moradores e motoristas no início da tarde desta segunda-feira (19), no bairro Baixo Grande, em São Pedro da Aldeia . Segundo as informações preliminares recebidas no local, equipes policiais foram mobilizadas e vistas atuando nas proximidades da subida da ponte, ponto exato onde teriam ocorrido os estampidos. Até o momento da publicação desta matéria, não há confirmação oficial por parte dos órgãos de resgate ou das forças de segurança sobre pessoas feridas, suspeitos detidos ou a respeito das reais circunstâncias que motivaram o incidente na comunidade.A intensa movimentação das viaturas chamou a atenção de quem passava pela área no momento do ocorrido, assustando moradores e comerciantes da localidade. No entanto, os dados consolidados sobre o que provocou a situação ainda são restritos. Não foram divulgadas informações confirmadas a respeito da motivação dos disparos, nem tampouco o registro de entrada de vítimas com perfurações por arma de fogo nas unidades de pronto atendimento ou hospitais da Região dos Lagos relacionadas ao caso.

A ocorrência registrada nesta segunda-feira insere-se em um contexto de intensificação do patrulhamento policial em áreas estratégicas de São Pedro da Aldeia. No último sábado (17), por volta das 17h50, uma operação conjunta envolvendo equipes do Serviço Reservado (P2), do Grupo de Ações Táticas (GAT I) e da Patrulha Tático Móvel (PATAMO) da 2ª Companhia resultou na apreensão de entorpecentes e na detenção de dois suspeitos na Travessa Francisco Viana, na localidade do Pontilhão, no bairro Porto do Carro.



A ação ocorreu após a troca de informações de inteligência sobre dois homens que estariam vendendo drogas próximo a uma peixaria. Ao avistarem as guarnições policiais realizando um cerco tático, os suspeitos tentaram fugir pulando muros de diversas residências, mas acabaram abordados. Durante a ação, os policiais apreenderam uma mochila com M. C. D. N. L., que vestia camisa branca e short preto, contendo 84 pinos de cocaína de valores variados (somando 226,4 gramas), 50 tiras de maconha (145 gramas), 18 pedras de crack (9 gramas), 22 sacolés de skank (83,6 gramas), além de 4 reais em espécie e um aparelho celular.



O segundo envolvido, L. F. V. D. S., vestia casaco verde e preto e bermuda cinza, e nada de ilícito foi localizado em sua busca pessoal. Conforme o registro policial, ambos confessaram a prática do tráfico na região. A ocorrência foi apresentada na 125ª DP e encaminhada para a 126ª DP (Central de Flagrantes), onde a autoridade policial autuou os envolvidos pelo crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), mantendo os acusados presos.



Posicionamento oficial das autoridades

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e com a Polícia Civil para solicitar esclarecimentos oficiais e o balanço detalhado sobre os disparos relatados nesta segunda-feira no bairro Baixo Grande. Até o encerramento desta matéria, não houve retorno com o posicionamento dos órgãos de segurança pública; o espaço segue aberto para atualizações e manifestações das autoridades competentes.

Em relação à prisão dos suspeitos no bairro Porto do Carro, a reportagem busca contato com a defesa técnica de M. C. D. N. L. e L. F. V. D. S. para que possam apresentar suas versões e posicionamentos sobre as acusações. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno de nenhuma das partes; o espaço segue aberto para atualizações e manifestações oficiais das autoridades e das defesas.