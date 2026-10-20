ônibus municipal do municipio de São Pedro da Aldeia - Foto: Reprodução

ônibus municipal do municipio de São Pedro da Aldeia Foto: Reprodução

Publicado 20/10/2026 15:34 | Atualizado 20/10/2026 16:34

Os moradores de São Pedro da Aldeia poderão utilizar gratuitamente o transporte público municipal no domingo (25), durante o segundo turno das Eleições Gerais de 2026. A medida busca facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação. Para ampliar a oferta de viagens ao longo do dia, os ônibus vão operar com os horários e itinerários dos dias úteis.

A gratuidade será válida durante todo o período de funcionamento das linhas municipais, respeitando os horários de início e término de cada itinerário. Segundo a Prefeitura, 16 veículos estarão em circulação no município durante o domingo.

Transporte terá operação de dia útil

A adoção dos horários e trajetos dos dias úteis tem como objetivo ampliar as opções de deslocamento para os moradores que precisarão chegar aos locais de votação. Com a medida, os passageiros poderão utilizar as linhas municipais sem pagar pela viagem durante o período de operação previsto para cada itinerário.

A iniciativa também busca facilitar a organização dos eleitores, permitindo que consultem previamente as opções de transporte disponíveis para o domingo. A recomendação é verificar os horários e trajetos antes de sair de casa, considerando a linha necessária para chegar ao local de votação.

Como consultar horários e itinerários

Os passageiros poderão consultar as informações sobre as linhas municipais no site oficial da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, na página dedicada ao transporte público. O acesso pode ser feito pelo link: consulte as linhas de ônibus.

Outra opção é o aplicativo gratuito No Ponto, disponível para celulares com os sistemas Android e iOS. A ferramenta pode ajudar os usuários a consultar informações sobre o transporte municipal. O aplicativo está disponível para download na Google Play Store. Usuários de iPhone podem procurar a ferramenta na App Store.

Prefeitura destaca acesso dos eleitores

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Diego Alves, comentou a iniciativa e destacou a importância de facilitar o deslocamento dos moradores durante o processo eleitoral.

“Essa medida busca facilitar o deslocamento dos eleitores com segurança e qualidade, para que todos possam exercer seu direito de cidadania em nossa cidade”, afirmou.

A gratuidade será aplicada no domingo (25), durante o segundo turno das eleições, conforme as condições anunciadas pelo município. A circulação dos ônibus seguirá os horários e itinerários dos dias úteis, com 16 veículos previstos para atender aos passageiros. A orientação é que os moradores consultem as informações oficiais para planejar o deslocamento e verificar qual linha atende à região onde fica o local de votação.

