Claudiane Pietrani teve 3.474 votos válidosDivulgação

Publicado 07/10/2024 00:25

Claudiane Pietrani (SOLIDARIEDADE) foi eleita neste dia 6 de outubro prefeita de São Sebastião do Alto para o próximo mandato. Às 19h24, com 100,00% das urnas apuradas, a candidata do SOLIDARIEDADE alcançou 51,22% dos votos válidos e 3.474 votos recebidos. O adversário de Pietrani, Aledio Rezende (PL), teve 3.308 votos, alcançando 48,78% dos votos válidos. Ao todo, 1.093 eleitores não foram às urnas votar, 68 votaram branco e 191 anularam o voto.



Pietrani é natural de Itaocara, tem 46 anos, é casada e tem um filho. Servidora pública, tem como vice Mario Henrique (PRD).

Conheça os nove vereadores eleitos no pleito:

RICARDO LATINI (PL)

JERÔNIMO (Solidariedade)

VANIA RODRIGUES (Solidariedade)

ARILDO VIEIRA (PL)

NINHA BORGES (PP)

REINALDO (Mobiliza)

EMERSON VOGAS (PP)

MARTHA DO ALEDIO (Agir)

JOAO VICTOR (PRD)