Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 27/09/2021 19:07

SAQUAREMA – Neste fim de semana, um homem foi executado dentro de sua casa em Saquarema, na Região dos Lagos.



O caso aconteceu na rua Eduardo Galaxe, no bairro da Alvorada. Moradores relataram que homens encapuzados invadiram a casa e executaram a vítima com vários tiros na cabeça e nas costas.



Segundo informações, a vítima que foi identificada como Luciano Pinheiro, de 38 anos, assistia televisão na sala quando o crime aconteceu.



De acordo com testemunhas, Luciano havia se mudado há pouco tempo para o bairro. Ele morava com o filho menor de idade. No momento do crime, o filho da vítima não estava em casa. Ele relatou que ao chegar da igreja encontrou o pai morto na sala.

O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema e o corpo foi encaminhado para perícia no IML de Cabo Frio. Ninguém foi preso.