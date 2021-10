Lixão recebia entulhos e lixo doméstico - Divulgação

Publicado 26/10/2021 19:40

SAQUAREMA – Um lixão clandestino que funcionava em Saquarema, na Região dos Lagos foi embargado pela equipe da Superintendência Regional Lagos São João (Suplaj) na última semana.

Após uma denúncia anônima, a equipe da Suplaj esteve na Rua das Margaridas, no bairro Engenho Grande para constatar a denúncia.

Resíduos sólidos de limpeza pública como entulhos de construção civil, podas e cortes de árvores, além de lixo domésticos estavam sendo descartados no local.

O proprietário do terreno foi autuado e o local foi embargado. A Superintendência Regional Lagos São João pede que a população continue fazendo as denúncias através do telefone (22) 2665-7004.