limpeza de valas e preparo do solo no Rio Mole - Divulgação

Publicado 26/10/2021 19:21

SAQUAREMA – Após as chuvas da última semana, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca de Saquarema, está realizando serviços de limpeza e abertura de valas no bairro Rio Mole. A medida é importante para o escoamento das águas nas propriedades rurais do município.

De acordo com a Secretaria, além dos serviços de limpeza e abertura de valas e canais, serviços de gradeamento e preparo do solo para plantio de novas culturas são oferecidos gratuitamente com o objetivo de melhorar o dia a dia do produtor rural.