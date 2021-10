A capital pernambucana já aplicou 1.281.649 doses dos imunizantes contra o vírus da covid - Divulgação

Publicado 24/10/2021 11:34

SAQUAREMA – Saquarema vai iniciar nesta segunda-feira (25), a aplicação da dose de reforço (D3) em pessoas que tenham alto grau de imunossupressão no município.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa medida segue o disposto no Plano Nacional de Imunização. Para poder tomar a terceira dose, será necessário que as pessoas que fazem parte dos grupos previstos para receber o reforço vacinal tenham tomado a segunda, ou dose única, há pelo menos 6 meses. Também será solicitado documento que comprove a situação clínica do paciente (laudo ou encaminhamento médico), comprovante de residência e o comprovante das duas primeiras doses da vacina contra o Covid.



Considera-se alto grau de imunossupressão quem apresentar as seguintes características:



– pessoas com Imunodeficiência primária grave;



– os transplantadas de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) com uso de drogas supressoras;



– pessoas com HIV e CD4

– pessoas que fazem uso de corticoides em doses maiores ou iguais a 20mg por dia de prednisona, ou equivalente por mais de 14 dias;



– uso de drogas modificadas da resposta imune;



– autoinflamatórias ou doenças intestinais inflamatórias;



– pessoas que se encontram em tratamento oncológico e que realizaram tratamento quimioterápico;



– pacientes em hemodiálise;



– pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Os postos de vacinação para Covid funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Saquarema Futebol Clube, no Centro e no Lions Club, em Bacaxá. Para a aplicação de segunda dose, o horário de atendimento é das 13h às 16h.