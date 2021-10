Faetec Saquarema - Reprodução internet

Publicado 24/10/2021 11:25



SAQUAREMA – Termina amanhã (25) o prazo para as inscrições para o curso de Técnico de Segurança do Trabalho, na Faetec Helber Vignoli Muniz, em Saquarema.

As vagas são para alunos que estão cursando o 2° ou 3° ano do ensino médio. Para se inscreve no projeto que antes conhecido como Pronatec e agora se chama Novos Caminhos, os alunos precisam acessar o site da instituição e se inscrever gratuitamente no sorteio do curso. O sorteio será realizado no dia 30 de outubro.