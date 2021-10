Material encontrado com o acusado - Divulgação PM

Publicado 23/10/2021 19:11

SAQUAREMA – Na noite desta sexta-feira (22) a Polícia Militar prendeu um homem por porte irregular de arma de fogo em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

O caso aconteceu no bairro do Rio de areia durante um patrulhamento de rotina. De acordo com a PM, os agentes suspeitaram de um homem que estava próximo de um sítio na Rua Juquinha Pindoba.

Os policiais se aproximaram e revistaram o homem que tinha uma munição de calibre 28 no bolso do casaco. Quando questionado sobre a munição, o homem contou que guardava uma espingarda calibre 28 e mais munições em casa.

Os policiais foram até a residência do suspeito e lá encontraram uma espingarda calibre 28, 32 munições de calibre 28, quatro munições de calibre 32, uma munição intacta de calibre 36, três potes de pólvora, quatro potes chumbo, uma cartela de espoleta, além de duas calças e uma gôndola camufladas.

O suspeito foi preso em flagrante e responderá pelo crime de porte irregular de arma de fogo. A ocorrência foi registrada na central de flagrantes na 118ª DP.