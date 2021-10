Traficante estava com uma sacola com 111 pinos de cocaína - Divulgação PM

Publicado 22/10/2021 14:02

SAQUAREMA – A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que homens ligados ao tráfico de drogas do bairro Rio de Areia, estariam reunidos na Estrada do Gigido, no bairro de Palmital, em Saquarema, na noite desta quinta-feira (21).



De acordo com a PM, quando os policiais chegaram foram recebidos a tiros e revidaram. O traficante conhecido como Shrek acabou preso, os demais conseguiram fugir para uma área de mata fechada. Os agentes encontraram com o traficante uma sacola com 111 pinos de cocaína e cinco pacotes de maconha.

Segundo a polícia, além do tráfico de drogas, Shrek também é responsável por diversos roubos em comércios de Araruama e Saquarema.



Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 124ª DP, no Centro de Saquarema.