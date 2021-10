Saquarema zera fila de espera por exame de mamografia

Clínica da Mulher de Saquarema - Divulgação

22/10/2021

SAQUAREMA – Na última sexta-feira (15), a Prefeitura de Saquarema realizou uma grande carreata para conscientizar a população sobre a importância do combate ao câncer de mama e para comemorar os bons índices de atendimento que vêm sendo obtidos para a prevenção da doença no município.



De acordo com a Secretaria de Saúde, desde a inauguração da Clínica da Mulher, em 2017, mais de 15 mil mamografias foram feitas e só em 2021, cerca de 3727 exames foram realizados, fazendo zerar a fila de espera para este exame em Saquarema.

"É muito importante que as mulheres se conscientizem de que a prevenção é a melhor alternativa para o combate ao câncer de mama. Quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. A Prefeitura está atuando nisso, na prevenção e na maior oferta de vagas para consultas e exames às mulheres saquaremenses"- afirmou a Prefeita Manoela Peres.Neste sábado, 23, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover o Dia D do Outubro Rosa. Na ocasião, a Clínica da Mulher estará aberta das 09h às 16h, para realizar exames de mamografia e aconselhamento psicológico para mulheres moradoras do município.As unidades de Estratégia Saúde da Família também estarão abertas ofertando às mulheres consulta de enfermagem, avaliação nutricional, aferição de pressão arterial, testes rápidos de sífilis, HIV e exame preventivo.O atendimento será por ordem de chegada. A Clínica da Mulher fica na Avenida Saquarema, n° 3557, no bairro Porto da Roça, e unidades ESF funcionam nos seguintes endereços:ESF Água Branca - Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 6ESF Barra Nova - Av. Litorânea, s/nºESF Bacaxá - Rua Alfredo Menezes, nº 981ESF Barreira - Rua Capitão Nunes, nº 2605ESF Bicuíba - Estrada da Bicuíba, s/nºESF Bonsucesso - Rua Armando Rodrigues s/nºESF Jaconé - Rua 98, esquina com a Rua 13ESF Mombaça - Estrada da Mombaça, nº 1160ESF Palmital - Rua Antônio Gomes Machado Filho, s/nºESF Rio D’Areia- Estrada Latino Melo, s/nºESF Rio Mole- Estrada do Rio Mole, s/nºESF Rio Seco - Avenida Oliveira Viana, s/nºESF Sampaio Corrêa - Rua José Mendes de Souza, nº 595 - BasiléaESF Vilatur - Rua Praia Ponta de Itapajé, s/nº