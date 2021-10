Vagas são para estudantes de Administração e Jornalismo - Divulgação

Vagas são para estudantes de Administração e Jornalismo Divulgação

Publicado 20/10/2021 18:39

SAQUAREMA – Nos dias 21 e 22 de outubro, a Prefeitura de Saquarema realizará as inscrições de universitários dos cursos de Administração e Jornalismo que queiram participar do processo de seleção para o Programa Jovem cidadão.

A seleção dos novos estagiários será feita por uma comissão criada por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. Caberá à comissão selecionar e avaliar os estagiários do programa.

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas na Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, que fica no prédio da Prefeitura, na Rua Cel. Madureira, 77, no Centro, das 09h às 17h.

Para efetuar a inscrição é necessário apresentar originais e cópias da identidade e do CPF e uma foto 3x4 colorida, declaração ou atestado de escolaridade expedida nos últimos 30 (trinta) dias pela Instituição de Ensino Superior, em que conste que o aluno está regularmente matriculado, o nome do curso, período cursando e quantidade de períodos do curso e o nome da Instituição de Ensino; comprovante de residência atual (emitido há, no máximo, três meses), em nome do interessado ou declaração de residência e a ficha de inscrição preenchida e assinada.

A duração do estágio não poderá exceder dois anos, exceto quando se tratar de estudante portador de deficiência. Já a jornada de atividade de estágio educacional será de 6 horas diárias. Cada estudante também receberá bolsa no valor de R$ 800,00.