Evento acontecerá em novembro na Praia de Itaúna - Reprodução internet

Evento acontecerá em novembro na Praia de ItaúnaReprodução internet

Publicado 20/10/2021 18:13

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (21), a partir das 07h, acontecerá na Praia de Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, uma triagem para selecionar os melhores surfistas do município que irão representar a cidade no Saquarema Surf Festival.

Organizado pela Associação de Surf de Saquarema, com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo a triagem irá selecionar atletas das categorias Pro-Am, Pro-Junior e Long Boards (masculino e feminino).

A seleção visa proporcionar aos surfistas da cidade acesso à uma competição de nível internacional, como será o Saquarema Surf Festival, que é válido pelo Circuito da World Surf League (WSL).