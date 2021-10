Fiocruz entrega cerca de 4 milhões de doses da vacina de covid-19 - Reprodução

Fiocruz entrega cerca de 4 milhões de doses da vacina de covid-19Reprodução

Publicado 20/10/2021 18:10

SAQUAREMA – Saquarema suspendeu temporariamente a aplicação da segunda dose da vacina Oxford/Astrazeneca/Fiocruz, contra a covid-19 no município.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão foi necessária devido ao término das doses. A Secretaria de Estado de Saúde fez a entrega do último lote no início do mês de outubro.

O município informou que assim receber um novo lote, retomará a aplicação da segunda dose. A aplicação da primeira dose (D1) da vacina Oxford/Astrazeneca/Fiocruz e da segunda dose (D2) das demais vacinas continuam normalmente nos polos de vacinação, no Saquarema Futebol Clube, no Centro de Saquarema e no Lions Club, em Bacaxá.