Publicado 19/10/2021 20:50 | Atualizado 19/10/2021 20:51

SAQUAREMA – Neste domingo (17) dezenas de ciclistas se reuniram em Saquarema, na região dos Lagos para o 1º Pedal Outubro Rosa , em apoio a campanha Outubro Rosa.



Organizado por Marcus Vinicius da Jacobike, do bairro de Jaconé, cerca de 60 ciclistas de diversos bairros participaram do evento que teve início em Jaconé e terminou na Praça do Coração, no Centro de Saquarema.



- Nosso pedal tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância de se praticar uma atividade física, além da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero – contou o organizador.

O Outubro Rosa busca dar visibilidade à doença, é incentivar as mulheres a fazerem o autoexame, regularmente, e a procurarem atendimento médico sempre que notarem alterações nas mamas como a presença de nódulo, fixo e geralmente indolor; saída de líquido anormal; pele avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja; e alterações na aréola.



Já a mamografia de rastreamento, exame de rotina em mulheres sem sinais e sintomas, é recomendada para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, a cada dois anos.



Segundo dados do Inca – Instituto Nacional de Câncer, divulgados em setembro deste ano, o câncer de mama é a primeira causa de morte pela doença em mulheres no país, sendo a mais frequente em quase todas as regiões brasileiras. As regiões Sudeste e Sul apresentam as taxas mais elevadas.