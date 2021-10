Evento acontecerá em novembro na Praia de Itaúna - Reprodução internet

Publicado 18/10/2021 20:44

Entre os dias 15 e 21 de novembro a cidade de Saquarema será palco para o Saquarema Surf Festival, evento que marca a retomada das competições de surfe no país.O Saquarema Surf Festival reunirá três campeonatos, o Quiksilver|ROXY Pro com etapas do Qualifying Series valendo 3.000 pontos na corrida pelo acesso regional para o WSL Challenger Series, da categoria Pro Junior Sub 20, fomentando a base do esporte, e do Longboard Pro. Será um evento totalmente igualitário, um dos pilares incentivados pela WSL, uma vez que as três competições terão premiações de mesmo valor para homens e mulheres.O evento será realizado em memória do surfista Leo Neves, um dos expoentes do esporte no país, morador e ídolo da cidade, que faleceu em 2019, durante a disputa de um campeonato na praia de Itaúna, onde acontecerá o evento.“Nos inspiramos no Festival de Saquarema de 1976, que deu destaque para Saquarema em todo Brasil e colocou a cidade no destino de todos os surfistas brasileiros. O Saquarema Surf Festival irá celebrar o surfe através do estilo de vida e esporte”, afirma Pedro Dau Mesquita, sócio e diretor comercial da 213 Sports.As competições terão participação de ídolos do esporte como o campeão mundial Adriano de Souza, Silvana Lima, Phil Rajzman, bicampeão mundial de longboard. Além de revelações que já inspiram a nova geração, como Lucas Vicente, campeão mundial Pro Junior 2019, Sophia Medina e Tainá Hinckel. Além de idolos locais como Lucas Chumbo e Raoni Monteiro.

“É com grande alegria e satisfação que retornaremos a Saquarema, com um novo evento na Capital Nacional do Surfe”. Será uma semana intensa na Praia de Itaúna e antecipadamente parabenizamos todos os patrocinadores, especialmente a Prefeitura de Saquarema, sempre comprometida e incentivando nosso esporte” disse o CEO da WSL Latin America, Ivan Martinho.Com tantos atrativos, o Saquarema Surf Festival promete ser o palco ideal para viver a experiência, não apenas da retomada do surfe no país, mas também do lifestyle do esporte que não para de crescer no Brasil, atraindo cada vez mais investimentos, fãs e atenção do mercado.Considerada a Capital Nacional do Surfe, Saquarema tem na Praia de Itaúna o principal palco do esporte no país. Sede da etapa brasileira do WSL Championship Tour, em 2019 a cidade teve impacto positivo de R$ 15 milhões na economia do município, principalmente nos segmentos ligados à atividade turística. Devido à pandemia de Covid-19, a elite mundial do surfe não esteve em Saquarema em 2020 e 2021. Agora, a expectativa é que o Saquarema Surf Festival reabra o caminho para os fãs de surfe até a cidade.“A realização do Saquarema Surf Festival é um marco importante para a retomada do nosso calendário esportivo. Estamos trabalhando para recepcionar todos os turistas e apaixonados pelo surf da melhor forma possível, tudo com muita segurança e seguindo todos os protocolos sanitários em vigor” disse Manoela Peres, Prefeita de Saquarema.O Saquarema Surf Festival também marcará a inauguração do Centro de Treinamento de Surf, um projeto da Prefeitura de Saquarema dedicado a atender gratuitamente atletas amadores ou profissionais com idade entre 10 e 20 anos. A iniciativa pretende valorizar o talento dos jovens surfistas locais, possibilitando acesso a treinamento especializado visando desenvolver suas potencialidades para atingir o mais alto nível do surfe.O Centro de Treinamento está localizado na praia de Itaúna, palco da etapa brasileira do WSL Championship Tour desde 2017. A nova estrutura é um equipamento multidisciplinar. Serão ofertadas vagas para alunos em vulnerabilidade social que receberão, além dos treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.