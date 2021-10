Saquarema inicia vacinação antirrábica em equinos e muares - Divulgação

Publicado 17/10/2021 19:44

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (15) aconteceu em Saquarema, na Região dos Lagos a vacinação antirrábica em equinos e muares do município. A ação aconteceu no Campo de Aviação, no Centro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, cerca de 30 animais foram imunizados e nove atendimentos veterinários foram prestados.

Segundo a Secretaria, outros bairros contarão com a campanha de vacinação nas próximas semanas.

Além de profissionais da Secretaria de Agricultura, técnicos da Secretaria de Saúde e da Defesa Civil também participaram da ação.

