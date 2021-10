Saquarema participa do Dia D da campanha de multivacinação - Divulgação

Saquarema participa do Dia D da campanha de multivacinaçãoDivulgação

Publicado 16/10/2021 12:14

SAQUAREMA – A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema realiza neste sábado (16) o Dia D da Campanha de Multivacinação para crianças menores de 15 anos.



Todos os postos de Estratégia de Saúde da Família da cidade farão a atualização da caderneta de vacinação das crianças até às 14h.



Além disso, os dois pontos de imunização contra a covid-19 também estão em funcionamento, no Lions Clube, em Bacaxá, e na Praça do Bem Estar, no Centro, para aplicação da D1 (repescagem), D2 (conforme data agendada) e D3 (para quem tiver 70 anos ou mais e que tenha tomado a segunda dose há mais de seis meses).



Nesta segunda-feira, o município iniciará a vacinação da dose de reforço em idosos com 60 anos ou mais.



Confira as vacinas oferecidas:

Crianças até 7 anos:

BCG

Hepatite A

Hepatite B

Pentavalente

Poliomelite (inativada e oral)

Rotavírus

Pneumocócica 10-valente

Meningocócica C

Febre Amarela

Tríplice Viral

Tetra Viral

DTP

Varicela



Crianças com 7 anos ou mais:



Hepatite B

Meningocócica

Febre Amarela

Tríplice Viral

Difteria e Tétano

HPV Quadrivalente

DTPA

Varicela

ACWY

A campanha de multivacinação acontece até o dia 29 de outubro.