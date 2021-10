Publicado 15/10/2021 18:18

SAQUAREMA - Na madrugada desta quinta-feira (14), mais um morador de Saquarema teve seu carro levado por bandidos.

O caso aconteceu no bairro do Boqueirão, na Rua Belino Catarino, quando a vítima deixou seu veículo estacionado na porta de sua casa. No dia seguinte, o homem notou que havia sido furtado.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP, em Saquarema.