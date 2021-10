Tamanduá-mirim foi devolvido à natureza após receber cuidados - Divulgação

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (14), a Guarda Ambiental de Saquarema realizou a soltura de um tamanduá-mirim que havia sido resgatado na semana passada, no bairro Engenho Grande.



O animal, da espécie tetradactyla em fase juvenil, que foi resgatado pesando 4,5kg, e apresentava ferimentos possivelmente feitos por um cachorro, ficou uma semana em tratamento no Instituto BW, ONG que atua nas áreas de conservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos.



Após reabilitado, o tamanduá-mirim foi encaminhado novamente aos agentes da Guarda Ambiental para a soltura, realizada com o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca e da Defesa Civil da Prefeitura de Saquarema, na RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) El Dourado, Unidade de Conservação localizada no município.

Tamanduá-mirim foi devolvido à natureza após receber cuidados Divulgação



A Guarda Ambiental alerta à população sobre a importância de não serem manipulados animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistamento de espécimes em situação de risco, deve ser feito contato através do e-mail A Guarda Ambiental alerta à população sobre a importância de não serem manipulados animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistamento de espécimes em situação de risco, deve ser feito contato através do e-mail [email protected] e solicitado o resgate.