Drogas que estavam com os menores - Divulgação - PM

Publicado 13/10/2021 18:08

SAQUAREMA – A Polícia Militar apreendeu dois menores com uma grande quantidade de drogas em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a PM, agentes realizavam um patrulhamento de rotina quando avistaram quatro pessoas em atitude suspeita, sendo dois adolescentes, na Travessa Antônio dos Santos, no bairro da Raia.

Com a chegada da polícia, os menores tentaram fugir pulando por casas, mas acabaram sendo capturados. Um dos adolescentes estava com uma sacola contendo 40 Sacolé de cocaína e 12 buchas de maconha, o segundo adolescente apreendido estava com uma sacola contendo 55 sacolés de cocaína, 16 trouxinhas de maconha.

Ao serem questionados sobre a origem das drogas, os menores afirmaram que fazem parte do tráfico de drogas e que trabalham para um traficante chamado Valdeci, que vem a ser o gerente da localidade.

Os menores foram encaminhados para a 124ª DP, em Saquarema para averiguação. Eles foram autuados, ouvidos e liberados.