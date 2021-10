Governo quer dar auxílio temporário para ajudar a custear botijão de gás de famílias carentes - Reprodução

Governo quer dar auxílio temporário para ajudar a custear botijão de gás de famílias carentesReprodução

Publicado 11/10/2021 19:45

SAQUAREMA – Após mais um reajuste de preço do gás de cozinha, anunciado pela Petrobrás na última sexta-feira (8), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou um levantamento do preço médio de venda referente à semana de 3 a 9 de outubro em todo o país.

Segundo o levantamento, o município onde o insumo tem o menor preço é Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. Na cidade, o gás pode ser encontrado ao preço de R$74,00. Diferente do município de Sinop no Mato Grosso, onde o botijão custa em média R$135,00.

De acordo com a ANP, desde março deste ano, o combustível já subiu cerca de 90% e a média geral do preço do botijão de 13 kg agora é de R$98,67.