Moradores do Rio de Areia estão assustados com os confrontos - Divulgação PM

Moradores do Rio de Areia estão assustados com os confrontosDivulgação PM

Publicado 10/10/2021 11:06 | Atualizado 10/10/2021 11:09

SAQUAREMA – Moradores do Rio de Areia, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, estão assustados com o crescimento da violência no bairro. Na madrugada deste domingo (10), mais uma intensa troca de tiros, tirou o sono de quem vive na região.



Segundo informações, por volta das 00h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que 4 homens armados, ligados a uma facção criminosa, estariam traficando no local.

De acordo com a polícia, ao chegarem no bairro, na Rua Casemiro Maggi, na altura do supermercado Juzan, os agentes foram recebidos a tiros pelos criminosos, dando início ao confronto.



O tiroteio só terminou por volta de 01h30 da manhã, quando os criminosos fugiram e entraram em uma região de mata fechada.



Este é o segundo confronto registrado no bairro, esta semana. Na madrugada de sexta (8), por volta das 02h da manhã, moradores relataram nas redes sociais mais uma intensa troca de tiros.