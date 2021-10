Tubos trazem maior velocidade para a execução da obra - Divulgação

Tubos trazem maior velocidade para a execução da obraDivulgação

Publicado 08/10/2021 19:17

SAQUAREMA - Após a construção de diversas galerias de drenagem, no bairro Coqueiral, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, iniciou nova fase das obras com a chegada dos tubos PEAD (Polietileno de Alta Densidade) para utilização da drenagem do bairro.

Segundo a Secretaria, os novos tubos trazem maior velocidade para a execução da obra, além de oferecer resistência, durabilidade e qualidade no projeto. Ao todo, quase 10 quilômetros de vias serão drenados e/ou pavimentados na região. As obras fazem parte do programa Saquarema Não Para.