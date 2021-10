Animal apresentava ferimentos. Foi avaliado pelos veterinários e medicado - Divulgação

Animal apresentava ferimentos. Foi avaliado pelos veterinários e medicado Divulgação

Publicado 08/10/2021 19:13

SAQUAREMA - Agentes da Guarda Ambiental resgataram um filhote de tamanduá-mirim na noite desta quinta-feira (7), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.



O animal foi encontrado no bairro Engenho Grande e encaminhado para atendimento no Instituto BW: ONG que atua nas áreas de conservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos.



Após avaliação clínica dos veterinários do Instituto, constatou-se que o tamanduá-mirim (Tamanduá tetradactyla) ainda está em fase juvenil, pesa 4,5kg e apresenta ferimentos possivelmente feitos por um cachorro. O primeiro atendimento foi realizado, o animal foi medicado e coletado sangue para estudos laboratoriais.



O tamanduá ficou sob os cuidados do Instituto BW, onde receberá tratamento adequado e quando estiver apto será reinserido na natureza.

Guarda ambiental de Saquarema resgata Tamanduá-mirim Divulgação



A guarda ambiental de Saquarema alerta para a população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, o cidadão deve entrar em contato através do e-mail [email protected] e solicitar o resgate. A guarda ambiental de Saquarema alerta para a população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, o cidadão deve entrar em contato através do e-maile solicitar o resgate.