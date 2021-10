Saquarema participa de uma das maiores feiras de turismo da América Latina - Divulgação

Publicado 07/10/2021 15:34

SAQUAREMA – O município de Saquarema está participando de uma das mais importantes feiras de turismo da América Latina. Até sexta-feira (8), a cidade estará presente no stand da TurisRio montado na 48ª edição da ABAV Expo & Collab, que acontece em Fortaleza, capital do estado do Ceará.

Reunindo 184 marcas expositoras, o evento é voltado para visitantes e expositores de todo o Brasil. A 48ª edição da ABAV Expo & Collab acontece também em versão online, que espelha a programação do evento físico por meio de uma plataforma virtual.

“A feira é uma excelente oportunidade de fortalecer a marca Saquarema para a retomada do turismo! Estamos em contato com os profissionais do setor e a tendência é iniciarmos diversas parcerias. Como tudo está sendo transmitido pela internet, a plataforma permitirá a participação dos visitantes de forma remota, levando nossa cidade ainda mais longe”, afirmou o Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

“A ABAV é o evento que reúne a maior quantidade de agentes de viagens brasileiros, e é a única feira com a participação de mais de 40 expositores. É um local ideal para anunciar Saquarema e a retomada do Turismo”, completou a Turismóloga da Secretaria Municipal de Turismo, Daniele Luzie Dantas Mazzeo.

Saquarema está presente no estande do Rio de Janeiro, com 80 metros quadrados, juntamente com cidades como Teresópolis, Guapimirim, Itatiaia, Búzios, Vassouras e o Rio (Capital). Gustavo Tutuca, secretário estadual de Turismo, ressalta a importância da feira para consolidar o estado como destino mais procurados pelo Brasil e mundo.