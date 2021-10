Técnicas da Secretaria da Mulher tiraram dúvidas sobre o câncer de mama - Divulgação

Publicado 06/10/2021 20:31

SAQUAREMA – Em uma ação pela campanha Outubro Rosa, técnicas da Secretaria Municipal da Mulher de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, fizeram nesta quarta-feira (6), uma ação de educação e conscientização sobre o câncer de mama no bairro de Jaconé.



Durante as abordagens, as técnicas puderam tirar dúvidas e levar informações sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce para o combate à doença, que é a principal causa de morte de mulheres no país vítimas de câncer.

De acordo com dados do INCA, a incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como a mortalidade por essa neoplasia.



A Secretaria Municipal da Mulher oferece diversos atendimentos gratuitos às mulheres saquaremenses. Para mais informações, entre em contato com a unidade pelo telefone 99859-5841 (também funciona WhatsApp). A Secretaria está na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16, Bacaxá (rua ao lado da Ricamar Pneus).