Repescagem da vacinação contra covid-19 segue normalmente em Saquarema - Divulgação

Publicado 06/10/2021 20:18

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (06), a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio recebeu do Ministério da Saúde novas doses da vacina contra o coronavírus.

As doses foram distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde. Nesta remessa, o município recebeu 2406 doses, sendo que 2262 delas são exclusivas para uso em D2. Outras 144, para D3 (dose de reforço).

Com isso, a campanha de vacinação segue normalmente no município. Para pessoas com mais de 12 anos e que ainda não se imunizaram, a D1 é feita por repescagem, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas, no Lions Clube, em Bacaxá, e na Praça do Bem Estar, no Centro.

As doses D2 estão sendo aplicadas de acordo com as datas agendadas nos cartões de vacinação, no período da tarde, das 13 às 16 horas. Já a D3 está sendo aplicada até a próxima sexta-feira (8), em idosos com mais de 80 anos, e que tenham tomado a segunda dose há seis meses.