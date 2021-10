Vítima morreu no local - Divulgação

Vítima morreu no localDivulgação

Publicado 05/10/2021 15:31

SAQUAREMA – Um motociclista morreu ao colidir com um ônibus na manhã desta terça-feira (5), em Saquarema, na Região dos Lagos.

O acidente aconteceu na Estrada de Bicuíba, no bairro de Bicuíba, quando o motociclista bateu no ônibus que fazia a linha Engenho Grande X Bacaxá (via Asfalto Velho).

Uma ambulância foi acionada, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.