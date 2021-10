Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 04/10/2021 19:17

SAQUAREMA – Uma mulher denunciou seu antigo funcionário por furto e ameaça em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo a polícia, o caso aconteceu no bairro do Porto da Roça, quando o antigo caseiro arrombou e furtou a residência onde trabalhou por aproximadamente um ano.



De acordo com informações, o acusado além de revirar toda a casa, levou a geladeira e diversos alimentos além das carnes que estavam congeladas. Após o crime, o acusado fez uma chamada de vídeo para a proprietária da casa e a ameaçou com uma arma de fogo.



A proprietária da casa registrou um boletim de ocorrência na 124ª DP. Ela contou aos agentes que dispensou o antigo funcionário por má conduta.