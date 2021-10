Dia D da Campanha Nacional da Multivacinação acontece hoje - Mauricio Bazilio / Divulgação

Publicado 04/10/2021 19:00

SAQUAREMA – A Prefeitura de Saquarema divulgou nesta segunda-feira (4), os pontos de vacinação da Campanha Nacional de Multivacinação 2021, no município.



A campanha é voltada para as crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) e tem por objetivo, atualizar ou completar esquemas de vacinação, para atualizar a caderneta desse público, disponibilizando mais de dez tipos de vacina para o combate de diversas doenças. Todas as vacinas serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Saquarema, a vacinação acontecerá até o dia 29 de outubro nos postos de saúde e nas unidades básicas de saúde do município.



Serão aplicadas as seguintes vacinas: BCG, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C, Tríplice Viral, DTP infantil, contra varicela, contra poliomielite (VIP e VOPb), contra hepatite A, contra a hepatite B, entre outras.



Para adolescentes de 9 e 14 anos, estarão disponíveis as vacinas Tríplice Viral, Dupla Adulto, contra hepatite B e contra HPV; esta última específica para meninas entre nove e 13 anos.

Este ano, o “DIA D” da campanha de vacinação em Saquarema, acontecerá no dia 16 de outubro, das 9 horas às 14 horas nos seguintes locais: ESF Água Branca, ESF Bacaxá, ESF Bicuíba, ESF Barreira, ESF Bonsucesso, UBS Camis, ESF Mombaça, ESF Palmital, ESF Rio d’Areia, ESF Rio Mole, ESF Rio Seco, ESF Sampaio Corrêa, ESF Vilatur e P.U. de Jaconé. Além destes postos, os dois pontos de vacinação contra o coronavírus também estarão em funcionamento, na Praça do Bem Estar, no Centro, e no Lions Clube, em Bacaxá.