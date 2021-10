Um novo capítulo estará sendo definido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ) nesta quarta-feira 29/09 - Foto: @jjeferson93

Publicado 04/10/2021 19:11

SAQUAREMA – Por conta de uma escalação irregular de um dos seus jogadores, o Sampaio Corrêa, time de Saquarema, na Região dos Lagos acabou sendo desclassificado da Copa Rio.

A decisão partiu do Tribunal de Justiça Desportivo do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Segundo informações, o Galinho da Serra não poderia escalar o atacante Marcudinho para jogar contra o Maricá na partida de ida das quartas de final, já que o atleta havia sido punido no início de fevereiro por se envolver em uma confusão na semifinal da Série B1 em 2020.

O jogador deveria ser penalizado em seis partidas, mas como não havia atuado em nenhum time do Estado do Rio, não deveria ter entrado em campo. O Sampaio Corrêa ainda pode recorrer da decisão do tribunal.

O Volta Redonda, que havia sido eliminado pelo Sampaio Corrêa, volta para a competição na vaga do time de Saquarema. As partidas de ida e volta contra o Maricá, pelas quartas de final ainda não foram definidas pela Ferj.