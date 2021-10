Festivalíssimo de Circo - Divulgação

SAQUAREMA - Já estão programadas, pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Cultura, as atrações culturais de outubro, concebidas por artistas locais como contrapartida para a Lei Aldir Blanc.

As apresentações, ao vivo ou gravadas, são sempre às 18 horas e podem ser acompanhadas apenas pelo canal da Prefeitura no Youtube, devido às medidas restritivas por conta da pandemia, onde permanecerão disponíveis.

aqui No Dia 1º houve as apresentações de Arroz e Feijão em “A Onça e o Bode – espetáculo infantil; Workshop de Capacitação – oficinas de teatro e capacitação para pessoas com deficiência; e Raízes da Capoeiragem em Saquarema – história dos Mestres de Capoeira de Saquarema e seus trabalhos. Os eventos estão disponíveis

Programação de outubro

Dia 02:

Cultura Hip Hop e sua Diversidade em Saquarema – documentário

Teatro – Casa do Nós – Show das Ondas – variedades

Dia 03:

História do Presente de Iemanjá – vídeo mostrando temas sobre seu nascimento e história

Dias 04, 16, 18 e 27:

Capoeira para todos – aulas de capoeira

Dias 05, 11, 19 e 26:

Oficina de Percussão – Projeto Batucar – videoaula sobre os instrumentos e seus usos

Dia 06:

Meio Ambiente e suas belezas – Lançamento da canção “Gratidão” – Vídeo de artes e poesia sobre meio ambiente

Dias 06 e 09:

Capoeira – oficina de capoeira

Dia 08:

Show “Des-vios” – espetáculo de música e poesia com Luis Terra

Dias 09 e 10:

Festivalíssimo de Circo – variedades circenses

Bloco Carnavalesco Cultura Popular – oficina de instrumentos musicais

Dias 10 e 17:

5º Festival de Esquetes de Saquarema – artistas amadores de Saquarema

Dias 12 e 14:

Aboyomi: Uma Boneca, Uma história de encontros preciosos – técnica de confecção da boneca Aboyomi

Dia 15:

Praia e Charme Saquarema – apresentação de dança

Workshop A função da Bateria e da Percussão – músicas de diversos gêneros

Dias 19 e 22:

Arte para todos – história da arte Macramê

Dia 23:

Workshow – documentário sobre shows musicais

Dias 23 e 24:

Jeff Gardner – Piano Solo – apresentação musical com clássicos e repertório autoral

Dia 24:

Festival de Serestas Tradicionais – Festival de Marchinhas de Carnaval – vídeo sobre a cultura da dança seresta

Dia 25:

Chegada do Papai Noel – abertura natalina

Show de Rap – músicas inéditas e grandes sucessos

Dia 28:

Gastronomia – vídeos gastronômicos

Dia 29:

Polo Surf Arte Expo 2020 – exposição de quadros com temas de surf

Dia 30:

Dança – videoaula de dança livre

Sarau “Nós que aqui estamos por vós esperamos” – variedades artísticas

Dia 31:

Mosaico – confecção de placa em mosaico para sinalização da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes

Expo Reciclarte Pet Aromatizada – peças customizadas mostrando o valor da reciclagem

Exposição Virtual de Fotografias – Fotos de Saquarema

Oficina de Bijuteria – apresentação de técnicas para criação

Exposição de Fotografias Pontos Turísticos de Saquarema – Fotos mostrando atrações turísticas do município.

A Lei Aldir Blanc, também chamada Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural ou Lei Aldir Blanc de apoio à cultura - nº 14.017 -, foi elaborada pelo Congresso Nacional e criada, em 29 de junho de 2020, para prestar apoio ao setor cultural, afetado pela pandemia de Covid-19.