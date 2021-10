Saquarema inicia aplicação da dose de reforço em idosos - Divulgação

Saquarema inicia aplicação da dose de reforço em idososDivulgação

Publicado 02/10/2021 09:54

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (4), Saquarema continuará a aplicação da dose de reforço contra a covid-19 em idosos do município. Desta vez, idosos com 80 anos ou mais receberão o imunizante.

Além dos idosos, o município seguirá com a aplicação da segunda dose, conforme data estabelecida no comprovante de vacinação e com a repescagem para todos os públicos.

Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h, na Praça do Bem-Estar, no Centro e, por conta do retorno das aulas presenciais, o novo posto de vacinação será no Lions Club de Bacaxá, na Rua Pereira, 548. Para a aplicação de segunda dose, o horário de atendimento é das 13h às 16h.

Gestantes, lactantes e puérperas, com ou sem comorbidades e com mais de 18 anos, deverão efetuar agendamento para se vacinar pelo telefone da Subsecretaria de Saúde: 22 99838-5311. A vacinação destes grupos ocorrerá na sede daquela Subsecretaria, na Rua Rio das Flores, 90, Porto Novo, da 09h às 16h, mediante prescrição médica. São consideradas lactantes mulheres que estão em período de amamentação de até 01 (um) ano. E consideradas puérperas aquelas que deram à luz em até 45 (quarenta e cinco) dias

Até o dia 29 de setembro, 90,50% da população com mais de 12 anos já havia recebido pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, em Saquarema. E 57,52% já haviam sido imunizados com as duas doses ou dose única.