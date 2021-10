Lucas Chumbo vence competição de surfe no Espírito Santo - Divulgação

Lucas Chumbo vence competição de surfe no Espírito SantoDivulgação

Publicado 30/09/2021 21:34

SAQUAREMA – O Surfista saquaremense Lucas Chumbo venceu no campeonato Regência Super Tubos, evento especial que aconteceu entre os dias 17 e 27 de setembro, em Regência, no Espírito Santo.

O atleta que vem se destacando no cenário nacional e internacional disputou a final e conseguiu uma nota dez por unanimidade. O segundo lugar ficou com o surfista, José Eduardo, de Búzios, Raoni Monteiro, ficou na terceira colocação e Ricardo Noronha, do Espírito Santo ficou em quarto lugar.

- Obrigado Regência e a toda organização do evento. Lugar que eu amo e uma energia incrível. Graças a Deus consegui pegar altas ondas e concluir várias manobras que foram essenciais para eu conquistar o primeiro lugar do campeonato – disse Lucas em suas redes sociais.

O campeonato foi realizado pela Associação dos Surfistas de Linhares (ASL).