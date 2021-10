Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 30/09/2021 21:17

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (28), Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prenderam dois homens por porte ilegal de arma de fogo em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu na RJ 106, quando os agentes faziam o patrulhamento de rotina e perceberam a atitude suspeita de três homens em um veículo.

Durante a abordagem os agentes foram informados de que o condutor era um motorista de aplicativo, já os outros dois ocupantes foram identificados como traficantes.

De acordo com a polícia, um dos homens era o chefe do tráfico de drogas da comunidade Boca do Mato, na cidade de Cabo Frio e o terceiro homem informou que residia na comunidade Ampliação, na cidade de Itaboraí.

Segundo informações, as armas encontradas com os homens seriam levadas para uma comunidade em Cabo Frio, da mesma facção criminosa. Além disso, já havia um mandado de prisão em aberto para um dos suspeitos, pelo crime de tráfico de drogas.

O motorista do veículo foi ouvido e liberado e os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para a 124ª DP, em Saquarema, onde a ocorrência foi registrada.