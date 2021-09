124ª DP (Saquarema) - Reprodução da Internet

SAQUAREMA – Na manhã desta quarta-feira (29), a polícia prendeu em Saquarema, na Região dos Lagos, um homem acusado de estuprar e ameaçar de morte a ex-namorada.

Segundo informações, o caso aconteceu na cidade de Mangaratiba, quando o homem identificado como David Levy, passou a perseguir e ameaçar a vítima por não concordar com o término da relação.

Na última segunda-feira (27), a vítima registrou o caso na 165ª DP, em Mangaratiba.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado fazia uso de vários telefones para ameaçar a ex-companheira, além disso, a vítima relatou aos agentes que o homem a estuprou. Segundo a vítima, ele chegou armado com um facão, invadiu sua casa, a amarrou com fios, amordaçou sua boca com fita adesiva e a estuprou. O acusado ainda pegou o celular da vítima e filmou todo o ato.

Após a denúncia, os agentes iniciaram as buscas pelo acusado e um mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única da Comarca de Mangaratiba.

Mesmo foragido, o homem continuou com as ameaças de um novo estupro. Ele também expôs a vítima nas redes sociais, alegando que ela era portadora do vírus HIV.

Ele foi localizado na casa do ex-padrasto e vai responder pelos crimes de estupro, registro não autorizado da intimidade sexual, stalking e injúria.