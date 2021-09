Atividades em áreas públicas ou de uso comum não terão restrições de público e de horário - Reprodução internet

Publicado 28/09/2021 20:13

Com a campanha de vacinação adiantada em toda as faixas etárias, assim como a vacinação de toda classe docente da rede de ensino concluída e o início da aplicação das doses de reforço em idosos, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos Lagos, publicou um novo decreto com a flexibilização das atividades comerciais, educativas e esportivas no município.O documento assinado pela Prefeita Manoela Peres, entrará em vigor no dia 1º de outubro e prevê uma série de mudanças nas medidas de enfrentamento à pandemia, como o aumento para 80% da capacidade do público em bares e restaurantes com horário de funcionamento estendido até as 02:00h (duas horas da manhã), entre outras.Além da redução no quadro de novos casos ativos e do risco de contágio do coronavírus, configurando declínio de transmissão em Saquarema, o documento também considerou o Parecer Epidemiológico, elaborado pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde que observou a tendência de queda do indicador de ocupação de leitos da rede municipal de saúde para a covid-19.O Decreto 2.180/2021 também institui o, que deverá ser utilizado pelos comércios e demais estabelecimentos da cidade que estejam cumprindo as determinações de saúde e sanitárias em vigor. O objetivo é restabelecer, gradualmente e com segurança, os serviços e atividades cotidianas do cidadão saquaremense.Sendo assim, restaurantes, cinemas, bares, academias, salões de beleza, shoppings centers, galerias, centros comerciais, boates, danceterias, casas de show, teatros, casas de festas, hotéis, pousadas, ginásios, piscinas, estabelecimentos bancários, religiosos etc.) terão sua capacidade de atendimento atualizada para atécom horário de funcionamento estendido até às(duas horas da manhã).que deverá estar afixado em local visível, expressará que o estabelecimento cumpre as recomendações do novo Decreto. Para receber o selo, os comércios deverão enviar seus representantes legais à sede da Subsecretaria Municipal de Saúde, na Rua Rio das Flores, 90, no Porto Novo, para assinar um termo de responsabilidade, declarando que irão cumprir as determinações do novo Decreto.Os estabelecimentos que não aderirem ao Selo deverão seguir as normas restritivas anteriormente vigentes, limitando-se a uma ocupação máxima de 50% e ao horário de funcionamento das 09h às 23h.Continua proibido o funcionamento de danceterias, boates e casas de show.