SAQUAREMA – Por fazer parte do mapa do turismo nacional, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos está participando do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa do Sol, para discutir a retomado do Turismo no Estado, realizado na cidade de Macaé.

Técnicos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, estão em um stand montado na feira para divulgar a cidade e todo o potencial turístico e cultural da região. Além dos presentes, o Secretário Estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, e o Presidente da TURISRIO, Sérgio Ricardo, visitaram o stand e conheceram toda a estrutura apresentada pela Prefeitura.

O principal objetivo do Fórum é desenvolver e fomentar as regiões turísticas do Estado, reunindo autoridades, gestores e representantes do trade turístico fluminense.