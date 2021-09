Saquarema inicia aplicação da dose de reforço em idosos - Divulgação

Publicado 30/09/2021 13:14

SAQUAREMA – Vai até sexta-feira (01), a aplicação da dose de reforço contra a covid-19, em idosos acima de 90 anos, em Saquarema, na Região dos Lagos.

A imunização no município acontece por meio da Secretaria de Municipal de Saúde e seguindo a determinação do Plano Nacional de Imunização. Idosos que receberam a segunda dose há seis meses devem procurar um dos pontos de vacinação para receber o imunizante, já os idosos que sejam/estejam acamados, podem agendar a vacinação por meio de ligação, pelo telefone: (22) 99838-5311.

Em Saquarema, a vacinação acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar,